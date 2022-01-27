السودان: حريق يودي بحياة طفلين ويتسبب في إصابة آخر بحروق

أودى حريق اندلع بقرية (دقاق)، التي تقع غرب منطقة قوز بينة التابعة لمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور السودانية، بحياة طفلين شقيقين تتراوح أعمارهم ما بين 2-4 سنوات، فيما أصيب طفل آخر يبلغ عمرة 6 من نفس الأسرة بجراح وتم نقلة إلى مستشفى الفاشر التعليمي لتلقي العلاج.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، قضى الحريق على منزلين مشيدين بالمواد المحلية بكامل محتوياتهم، وتفقد المدير التنفيذي لمحلية دار السلام صلاح الدين عبد العزيز البنجاوي، الأحوال العامة للمواطنين وقدم واجب العزاء لأسر الضحايا.

وأكد المدير التنفيذي للمحلية، ضرورة تخطيط القرية لتلافي خطورة انتشار الحرائق في المستقبل، ودعا خلال حديثه الذي وجهه للأسر المكلومة ومواطني المنطقة إلى الصبر على الابتلاء والمحنة التي ألمت بهم، سائلًا الله أن يجعل الضحايا ذُخرًا لوالديهما وأن يلزم أهلهما وذويهما حسن الصبر.

من جهته، أعلن مدير مكتب زكاة المحلية عن دعم مالي مبدئي للأسرتين ووعد بتقديم المزيد من المساعدات للأسرتين حتى تتجاوزا تلك المحنة، إلى جانب تقديم الدعم للأسر الضعيفة بالمنطقة في الفترة المقبلة.

وذكر شاهد عيان من المنطقة أن الحريق شب في أحد المنازل المجاورة لمنزل أسرة الطفلين، حيث اشتعلت النيران وانتشرت بسرعة بسبب شدة الرياح المثيرة للغبار والأتربة ما ساعد في وصولها إلى منزل الأطفال الثلاثة؛ حيث اختبأ الطفلان الأول والثاني (2-4) سنوات تحت السرير لتقضى عليهما النار، بينما لاذ الطفل الثالث بالفرار خارج المنزل بعد إصابته بحروق وتم نقله لمستشفى الفاشر وتماثل للشفاء.