 الجزائر تعلن تمديد تعليق الدراسة لـ7 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا - بوابة الشروق
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الجزائر تعلن تمديد تعليق الدراسة لـ7 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 27 يناير 2022 - 9:56 م | آخر تحديث: الخميس 27 يناير 2022 - 9:56 م
أعلنت رئاسة الوزراء في الجزائر، اليوم الخميس، تمديد إجراء تعليق الدراسة في كل أطوار التعليم العام لمدة 7 أيام اعتبارا من الأحد المقبل، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

كانت الجزائر قررت في 19 يناير الجاري تعليق الدراسة بصفة احترازية لمدة عشرة 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاث (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، إثر اجتماع استثنائي ترأسه رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، خصص لتقييم الوضع الوبائي في البلاد جراء انتشار جائحة كورونا.

وتشهد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر وتيرة متسارعة في الأيام الاخيرة، حيث أعلنت  وزارة الصحة اليوم الخميس، تسجيل 2130 إصابة و13 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 245 ألفا و698، والوفيات إلى 6 آلاف و639.

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