منى زكي: مستعدة ألعب أصحاب ولا أعز في الحياة العادية

أكدت الفنانة منى زكي، أنه لا يوجد لديها أي مشكلة في أن تقوم باللعبة التي شاركت بها خلال فيلمها الجديد "أصحاب ولا أعز".

وقالت منى زكي، خلال مقابلة أجرتها "نتفلكس" مع أبطال الفيلم، إنها لا تخشى من أي شيء ولا يوجد في حياتها أسرار تخشى الكشف عنها، مضيفة: "مستعدة ألعب أصحاب ولا أعز في الحياة العادية ومعنديش أسرار رهيبة".

وكانت الفنانة منى زكي، قد تعرضت لهجوم حاد، بعد دورها في فيلم "أصحاب ولاأعز"، ولم ينل قبول واستحسان بعض المشاهدين.

فيلم "صحاب ولا أعز"، شارك في بطولته الفنانة منى زكي، إياد نصار، جورج خباز، نادين لبكي، وديامان أبو عبود، وعادل كرم.