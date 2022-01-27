 باكستان تؤكد ضرورة إلغاء تجميد الأصول المصرفية الأفغانية لمنع وقوع كارثة إنسانية - بوابة الشروق
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باكستان تؤكد ضرورة إلغاء تجميد الأصول المصرفية الأفغانية لمنع وقوع كارثة إنسانية

أ ش أ
نشر في: الخميس 27 يناير 2022 - 1:00 م | آخر تحديث: الخميس 27 يناير 2022 - 1:00 م

أكد السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم، ضرورة إلغاء تجميد الأصول المصرفية الأفغانية بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي؛ لمنع وقوع كارثة إنسانية في أفغانستان.

جاءت تصريحات السفير الباكستاني، خلال خطاب له في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أفغانستان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الخميس.

وأضاف السفير: "إذا لم نهتم في الوقت المناسب، يمكن أن يواجه نصف سكان أفغانستان أو 22.8 مليون نسمة نقصا في الغذاء ويمكن أن يواجه 3.2 مليون طفل سوء التغذية، هذه الحقيقة التي يجب أن يدركها نحن والعالم".

وأشار إلى أن الحكومة الباكستانية نظرا إلى خطورة الوضع استضافت المؤتمر الدولي، مدركة إنه إذا لم يتم التعامل مع الوضع في الوقت المناسب، فسيكون له عواقب وخيمة على أفغانستان وجيرانها والمنطقة بأسرها.

وقال السفير الباكستاني، إنه يمكن أن تواجه أفغانستان انهيارا اقتصاديا إذا لم يتم الإفراج عن الأصول المجمدة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة، لافتا إلى أن التخلى عن أفغانستان سيكون خطأ تاريخيا ويتعين على العالم أن يتعلم من الماضى بدلا من تكرار نفس الخطأ.

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