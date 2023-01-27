عقد جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الخميس، أولى ندواته الثقافية، بعنوان: "المرأة المسلمة وتحديات العصر"، بمشاركة دكتورة أميرة مخلوف، استشاري تصميم مناهج دينية باللغة الإنجليزية - كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وخلال الندوة أكدت الدكتورة أميرة مخلوف أن الإسلام كرم المرأة أمًّا وأختًا وابنة وزوجة، لافتة إلى أن المرأة في ثقافتنا وديننا تمتلك كل الحقوق والمقومات التي تمكنها من المشاركة بقوة في مسيرة التقدم، مؤكدةً على ضرورة أن تحافظ المرأة المسلمة على هويتها بما يتوافق مع ثقافتها ودينها، مشيرةً إلى أن محاولات بعض المجتمعات إجبار المرأة على تحديد هوية محددة لها وإلباسها هوية غير هويتها أو فقدان الاختيارات لها، يعد ظلمًا للمرأة.

وأوضحت استشاري تصميم مناهج دينية باللغة الإنجليزية والخبيرة في شؤون المرأة أن تحقيق الاحترام المتبادل في الأسرة بين الأبناء؛ ذكورًا وإناثًا وبين الزوج والزوجة والرجل والمرأة في المجتمع ككل، يؤسس لبناء هوية سليمة وبناءة، لافتة إلى أن إتاحة الفرص المتساوية في التعليم والاختيارات، يؤهل المجتمع ككل لتحديد الأنسب وفقًا للكفاءة وليس النوع.

ونبهت مخلوف على دور الأسرة في رعاية أبنائها، في ظل سهولة استيراد الأفكار مع الإعلام المفتوح والسوشيال ميديا، فليس كل ما هو وافد يكون نافعًا ومناسبًا للمرأة المسلمة، مطالبة أن تقوم الأسرة بعقد دورات تدريبية لأبنائها لتأهيلهم للتعامل مع العالم الخارجي والمجتمعات الافتراضية.

ويشهد جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب نشاطًا ثقافيًّا وفكريًّا مكثفًا؛ حيث من المقرر أن تشهد الفترة من 25 وحتى 6 فبراير المقبل، العديد من الفعاليات وورش عمل؛ التي تناقش أبرز القضايا الفكرية والثقافية.

وتأتي مشاركةُ مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب، انطلاقًا من رسالة المجلس برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلافِ أجناسهم ومعتقداتهم.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4) جناح (A) بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.