تعليم المنيا تعلن عن مسابقة الأم المثالية

قال المهندس حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه من منطلق اهتمام القيادة السياسية لدور المرأة المصرية وتعظيماَ لدورها في المجتمع، تعلن وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة والإعلام عن فتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية للعام 2023 على مستوى ديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التسع.

وأضاف في البيان الذي نشرته المديرية، وتم تعميمه على الإدارات التعليمية، أنه علي المتقدمات أن تتوافر عدة شروط منها: ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، الموظفة تكون على قدر عالى من التعليم والثقافة والعاملة تكون على قدر الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

كما تضمنت الشروط ألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم، تعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

ويبدأ التقديم بديوان المديرية والإدارات التعليمية التسع، بدءا من الثلاثاء الموافق 24 يناير الجاري وحتى الخميس الموافق 23 فبراير القادم، وتقدم الطلبات بالإدارات التعليمية إلى وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان بالإدارات التعليمية، ووحدة حقوق الإنسان بديوان المديرية.