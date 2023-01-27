شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الحالية، حضورا بارزا ومميزا للأطفال، حيث حرص الكثير من الفئات العمرية الصغيرة على للحضور مع عائلاتهم.

ومن بينهم، كانت روناء أحمد، ٧ سنوات، والتي تزور معرض الكتاب للمرة الخامسة، في عادة حرصت عليها والدتهم.



وتحدثت روناء عن تفاصيل زيارتها، بأنها تنوع في مشرتياتها من المعرض بين كتب التلوين والقصص المختلفة، ولكن مؤخرا بدأت تتجه لأدب اليافعين.



و قالت شقيقتها، رودينا، ١٠ سنوات، بأنها تعودت على زيارة المعرض مع أسرتها في كل عام، وأنها تركز على مؤلفات بعض الكتاب مثل شريف عبد الله، وعبد الله عبد المعطي.



ويأتي رحيم، أصغر أفراد الأسرة، الذي يبلغ ست سنوات، والذي يهتم بكتب التي تتحدث عن الحيوانات، بجانب اهتمامه بالمطبخ، فقد جذبه كتاب "جبن وكعك وجزر".



ومن الجمهور للعارضين والناشرين، التقت" الشروق" بأحمد وائل، ١١ سنة، نجل أحد أصحاب دور النشر المشاركة بالمعرض، والذي قال بأن مشاركته في أجنحة العارضين تعد الرابعة، وأنه يتحمس للتجربة في كل عام عن سابقه، وأنه يطمح بأن يكمل طريق مهنة والده في النشر، ويصبح من بين كبار الناشرين.



وذكر أحمد أن عمله بين الكتب، جعله يتعلق بالكتابة، وأنه يكتب أعمالا قصصية قصيرة، وموضوعات حول بعض القضايا الراهنة مثل الأزمات الصحية والحفاظ على البيئة والتي نال عنها شهادات تقدير من الإدارة التعليمية.



يُذكر أن الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي تحت شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتُقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.



وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، يشارك فيها 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل الذي نتطلع إليه.