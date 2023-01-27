اليابان تفرض مزيدا من العقوبات ضد روسيا

قررت اليابان، اليوم الجمعة، إضافة 36 فردا و52 مؤسسة مرتبطة بروسيا، إلى قائمتها للعقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزو الأخيرة لأوكرانيا، في الوقت الذي تتضائل فيه المؤشرات حول قرب انتهاء الحرب مما يهدد الأمن في أوروبا واسيا.

وتستهدف العقوبات، تجميد الأصول وحظر الصادرات من قبل الشركات اليابانية، وفرض عقوبات على السياسيين والضباط العسكريين ورجال الأعمال والشركات في روسيا ومناطق في شرق وجنوب أوكرانيا وبعض المناطق الأخرى، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني، سيجي كيهارا، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إنه من الضروري أن يتحد المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع، للاستجابة للأزمة بقرارات حاسمة من أجل حماية السلام والنظام العالمي.

وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي تهدف فيه حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى زيادة الضغط على روسيا خلال العام الجاري، حيث ترأس اليابان مجموعة الدول الصناعية السبع التي قادت الجهود الدولية للحفاظ على الإجراءات العقابية ضد موسكو.

كانت روسيا قد اوقفت محادثات بشأن إبرام معاهدة سلام مع اليابان وجمدت المشروعات الاقتصادية المشتركة المتعلقة بجزر متنازع عليها بسبب العقوبات التي فرضتها طوكيو على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

ولم تنهِ روسيا واليابان بشكل رسمي الأعمال العدائية في الحرب العالمية الثانية بسبب المواجهة بخصوص الجزر الواقعة قبالة جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، والمعروفة في روسيا باسم الكوريل وفي اليابان باسم الأراضي الشمالية. كان الاتحاد السوفيتي السابق قد استولى على الجزر في نهاية الحرب العالمية الثانية.