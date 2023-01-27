 جولدمان ساكس: الحزمة القادمة من العقوبات على قطاع النفط الروسي سوف تؤدي لمزيد من الاضطرابات - بوابة الشروق
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جولدمان ساكس: الحزمة القادمة من العقوبات على قطاع النفط الروسي سوف تؤدي لمزيد من الاضطرابات

نيويورك/سنغافورة (د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 يناير 2023 - 10:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2023 - 10:40 ص

حذرت مجموعة جولدمان ساكس المصرفية الأمريكية من أن فرض سقف على أسعار منتجات النفط الروسية والحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على استيرادها، سوف يثيران على الأقل قدرا أكبر من الاضطرابات في سوق الطاقة العالمي، مقارنة بالحزمة السابقة من العقوبات التي فرضت على صناعة النفط الروسية.

وفي مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرج، صرح نيكيل بهانداري مدير قسم الموارد الطبيعية وأبحاث الطاقة لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ في المجموعة أن صادرات الديزل من روسيا تمثل 15% من تدفقات الديزل على مستوى العالم، وكانت تمثل حتى فترة قريبة نحو 80% من الواردات إلى أوروبا.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمنتجات البترولية، فإن الصين والهند من الدول المصدرة للديزل، وبالتالي فإن إعادة تحويل الصادرات سوف تثير مزيدا من الاضطرابات في سوق الطاقة.

وجدير بالذكر أن العقوبات على قطاع النفط الروسي ستفرض في وقت تكون فيه مخزونات الديزل في العالم محدودة للغاية بالفعل.


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