إيناس مكي: فيلم اتنين للإيجار أعادني للسينما بعد غياب 11 سنة

* حذف مشاهدي في فيلم "ركلام" من أسباب غيابي عن التمثيل 7 سنوات

* أعمالي المسرحية لم تخدمني جماهيريا بسبب عدم تصويرها للتلفزيون

* دوري في "لن أعيش في جلباب أبي" لم يكتب كوميديا.. ومشاهدي مع عبلة كامل كانت ارتجال

قالت الفنانة إيناس مكي، إنها تعتبر مشاركتها في إحدى قصص فيلم "إتنين للإيجار" طلة كوميدية، تعود من خلالها إلى المنطقة التي تحبها، بعد غياب عن السينما استمر 11 سنة، منذ مشاركتها في فيلم "ركلام" عام 2012، والذي ترى أنه كان من أسباب غيابها عن التمثيل لفترة وصلت إلى 7 سنوات.

وأوضحت إيناس مكي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن مشاهدها في فيلم "ركلام" تعرضت للحذف هي والفنانتين رانيا يوسف ومادلين طبر، وهو ما عاد بالسلب على تواجدهن بالأحداث، مما اصابها بـ"سدة نفس"، رغم أنها حينها لم تفتعل مشكلة أو توجه اتهامات لأسرة الفيلم بحذف مشاهدها.

وعن سبب توقفها عن التمثيل 7 سنوات، قالت إيناس مكي، إن السبب يعود إلى أنها في هذه الفترة لم تكن محظوظة في الأدوار التي تقدمها وتعرض عليها، وتصادف ذلك مع حالة من الشعور بعدم الاستقرار في الفترة ما بعد 2011، جعلها تتخذ قرارا بالابتعاد لفترة خاصة أنها تعمل في مهنة التمثيل حبا في هذه المهنة وليس من أجل الشغل، بدليل تعلقها بالمسرح، ومشاركتها في 13 مسرحية مع كبار أساتذة المسرح ومنهم لينين الرملي وجلال الشرقاوي، لافتة إلى أن هذه الأعمال لم تخدمها على مستوى الجماهيرية، بسبب عدم تصويرها للتلفزيون.

وأضافت "مكي" أن هناك شيء ما خطأ، طالما أن المجهود الذي تبذله بحب لا يترجم لنجاح، مشيرة إلى أنها مؤمنة بأن هناك فترات في حياة كل فنان، يعيش حالة من اللمعان، وهذا يكون منحة من عند الله، وليس فقط بسبب "السعي" الذي يمكن أن يكون أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الرئيسي.

وأكدت إيناس مكي، على أنها تحب اللون الكوميدي وتشعر براحة عند تقديمها، ولكن الاستمرار في تقديمها ليس في يدها، فكل فنان يختار من بين الأدوار التي تعرض عليه، مشيرة إلى أن حبها للكوميديا لم يمنعها من تقديم أدوار درامية، منها المشاركة في مسلسل "أوان الورد" مع الفنانة يسرا ومسلسل "التوأم" مع الفنانة ليلى علوي.

وعن ذكرياتها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي لا يزال يعرض حتى الآن، ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة، وفيلم "الحاسة السابعة"، الذي لا تزال مشاهده تتصدر التريند خاصة في عيد الحب، كشفت "مكي" أن دورها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" لم يكن مكتوبا في البداية باعتباره كوميديا، ولكن تحول الأمر خاصة في المشاهد التي جمعتها بالفنان عبلة كامل، لتخرج "الإيفيهات" بدون ترتيب، كما أن المواقف نفسها كانت تخرج بشكل كوميدي.