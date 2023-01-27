منح مجانية كاملة في الجامعة المصرية اليابانية لطلاب جنوب سيناء

أعلن المركز الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء، أن الجامعة المصرية اليابانية، وعدت بتخصيص منح مجانية كاملة كل عام للمتفوقين بالثانوية العامة من أبناء المحافظة للدراسة بكلياتها، كما وافقت الجامعة على منحة مجانية للطالب أحمد إيهاب ربيع بكلية علوم الحاسب كأول طالب من جنوب سيناء يحصل عليها.

وذكر المركز -في بيان مساء اليوم /الخميس/- أن ذلك جاء بعد أن تواصل خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الدكتورة فايزة أبوالنجا رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية لتحقيق هذا الهدف، وذلك في إطار حرصه الشديد على الاهتمام بتحقيق مستقبل تعليمي أفضل لطلاب جنوب سيناء الحاصلين على الثانوية العامة، باستكمال دراستهم الجامعية بأفضل الجامعات الخاصة بمصر بالمنح المجانية مراعاة للبعد الاقتصادي لأسرهم.

وتوجه المحافظ بالتهنئة لأسرة الطالب لحصول نجلهم على المنحة المجانية، متمنيا له دوام التوفيق والتفوق لاستمرار منحته المجانية.

من جانبها، أكدت الدكتورة فايزة أبوالنجا أكدت -خلال تواصلها مع المحافظ، وفقا للبيان- حتمية حصول الطلاب الحاصلين على منح من الجامعة على تقدير جيد جدا سنويا من أجل استمرار المنح المجانية لهم.