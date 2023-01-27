إدانة صحفيين فنلنديين اثنين بتهمة نشر أسرار الدولة

أدانت محكمة هلسنكي الجزئية في فنلندا اليوم الجمعة، صحفيين استقصائيين بنشر أسرار الدولة، في حين أسقطت التهم الموجهة إلى ثالث في قضية تتعلق بمقال نشر قبل نحو خمس سنوات.

وقضت المحكمة بتغريم الكاتب الرئيسي للمقال مبلغا من المال على أساس جزء من دخله لم يتم الكشف عنه، في حين لم تعاقب المحكمة شريكه في كتابة المقال بأي عقوبة.

وأسقطت التهم الموجهة إلى المتهم الثالث، ويعمل مشرفا، ويمكن استئناف الحكم.

وكانت المحاكمة حول مقال نشرته صحيفة هلسينجين سانومات قد جرت في ديسمبر 2017، وكشفت فيه عن عدة معلومات حول الاستخبارات العسكرية تم تصنيفها بالسرية لحماية أمن فنلندا.

ودار التقرير حول تشغيل منشأة للمخابرات في تيكاكوسكي. وأمرت المحكمة الصحيفة برفع المقال من موقعها الإلكتروني حتى لا يمكن العثور عليه.

وكان الادعاء قد طالب بأحكام مع وقف التنفيذ لمدة سنة ونصف السنة على الأقل للأشخاص الثلاثة، الذين نفوا التهم الموجهة إليهم، وادعى محاموهم بأنهم لم يكشفوا أسرار الدولة.