أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أهمية تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت وتبيان الحقيقة والمحاسبة.

وشدد ميقاتي على "ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه"، بحسب بيان رسمي صادر اليوم.

وقال "لقد أجريت الاتصالات اللازمة، وفق ما يقتضيه الظرف وحدود الفصل بين السلطتين التنفيذية القضائية، ودعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمتهم وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي، لأنه لا يجب التعاطي مع الملف أو معالجته بالسياسة".

يذكر أن القضاء اللبناني يشهد نزاعاً بين المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وكان انفجار هزّ مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 230 شخصاً وجرح أكثر من 6 آلاف شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.

وعن جلسات مجلس الوزراء أكد ميقاتي "على مسار عقد الجلسات للقضايا الطارئة التي تخفف عن اللبنانيين الأزمة التي يعيشونها".

وأعلن أنه سيدعو "إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث ملف القطاع التربوي وأوضاعه الطارئة".

ورأى أن " لبنان يعيش أزمة كبيرة وضائقة صعبة لكن على الرغم من ذلك لا يجب أن نجلد أنفسنا، وإنهاض البلد ليس مستحيلاً لأنه لا يزال هناك مقومات وقدرات يمكنها أن تساهم في حل إذا توافقنا جميعاً وتعاونّا للنهوض بالبلد".

وذكر أنه في عام 2022 "تم استيراد بضاعة بقيمة 19 مليار دولار".

وأوضح ميقاتي، أنه لن يترك فرصة إلا ويغتنمها "لتحسين الوضع في لبنان"، مضيفاً: "في الوقت الحالي فإنني أجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة تجاه الدولار، والسعي لضبط الفلتان الحاصل على هذا الصعيد".