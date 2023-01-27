لقي مجند روسي عشريني مصرعه؛ إثر قفزه من الطابق العاشر بعد علمه بطلب الجيش الروسي له للقتال بأوكرانيا، بعد أن عاد من خدمة عسكرية سابقة.
وقالت ناتاليا والدة المجند ميخائيل لابينوف، وفقا لـ"ديلي ميل" البريطانية، إن نجلها قفز أمام عينيها من ارتفاع 100 متر، وكان في حالة نفسية سيئة.
وأضافت ناتاليا، التي تعمل عاملة نظافة بمكتب وزير الخارجية الروسي، أنها هرعت بطلب الشرطة والإسعاف ولكنهم لم يتمكنوا من نجدة ولدها الذي فارق الحياة على التو.
وكان لابينوف، يخدم بالبحرية الروسية بعيدا عن الحرب، ولكن وفقا لوالدته تم طلبه للقتال بالخطوط الأمامية بأوكرانيا؛ ما جعله يكثر من شرب الخمر قبل أن يلقي بنفسه من النافذة.
ويذكر أن 4 مجندين روس انتشرت أنباء انتحارهم قبل أيام من أخذهم للخدمة العسكرية بأوكرانيا.
وذكرت السلطات الأوكرانية أن أكثر من 6500 جندي روسي سلموا أنفسهم عبر خدمة الخط الساخن الخاص بعمليات الاستسلام للمجندين غير الراغبين بالقتال.
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