رئيس أداني الهندية: تشرفت بلقاء الرئيس السيسي واستمعت منه عن خططه التنموية الطموحة

رئيس نقل النواب: عهد جديد من العلاقات بين مصر والهند بعد زيارة السيسي الناجحة لنيودلهي