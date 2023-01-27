عضو بمركزية فتح: الشعب الفلسطيني لن يسكت أمام النوايا الإسرائيلية بإخلاء الخان الأحمر

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، ضرورة استمرار الفعاليات في منطقة "الخان الأحمر" لتوجيه رسالة واضحة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي قبل انعقاد الجلسة الخاصة للبت في إخلائها، وقال إن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسكت أمام هذه النوايا الإسرائيلية بإخلاء وتهجير الأهالي من تلك المنطقة.

وشدد السياسي الفلسطيني -في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الجمعة- على أهمية الإجتماع الذي عقدته القيادة الفلسطينية أمس ودعا خلاله الرئيس محمود عباس الفصائل الى اجتماع لوضع آليات موحدة، وذلك في سياق توحيد الصف الوطني الفلسطيني للوقوف أمام هذا العدوان الإسرائيلي.

على صعيد متصل، أكد بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخان الأحمر تتطلب وقفة موحدة من كل أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد الصالحي على أن إجراءات الاحتلال في تلك المنطقة مرفوضة من قبل الكل الفلسطيني ولا يمكن الاستمرار إلا بالوقوف صفا واحدا أمام هذه النوايا الإسرائيلية في ظل هذه الحكومة المتطرفة، مؤكدا أهمية دعوة الرئيس محمود عباس للفصائل الفلسطينية للاتفاق على رؤية شاملة أمام هذه التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.