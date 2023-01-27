وزير الاقتصاد الألماني يتوجه إلى السويد الأسبوع المقبل لإجراء محادثات

يتوجه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إلى السويد الأسبوع المقبل في زيارة تستغرق يومين.

وتأتي الزيارة بمناسبة تسلم الدولة الاسكندنافية رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من جمهورية التشيك في بداية هذا العام لمدة ستة أشهر.

ووفقا لوزارة الاقتصاد الألمانية، سيجري هابيك محادثات مع عدد من ممثلي الحكومة السويدية يوم الخميس المقبل، من بينهم نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد إيبا بوش.

ويعتزم هابيك أيضا إجراء محادثات مع وزيرة شؤون المناخ رومينا بورمختاري حول تداول الانبعاثات وحزمة الاتحاد الأوروبي للمناخ "لائق لنسبة 55%".

وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990.

ومن المقرر أن يزور الوزير يوم الجمعة المقبل مركز ابتكار في ستوكهولم وموقع بحثي خاص بمصنع خلايا البطاريات "نورثفولت" في مدينة فيستيروس، على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب العاصمة ستوكهولم.