فيريرا يودع الزمالك وجماهيره برسالة عاطفية

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ودع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك، جماهري القلعة البيضاء برسالة عاطفية، وذلك في أعقاب توجيه الشكر له.

كان مجلس إدارة الزمالك قد وجه الشكر لفيريرا بعد الفترة التي أمضاها في تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج في الآونة الأخيرة.

وقال فيريرا عبر حسابه على "انستجرام": "حان وقت الوداع.. لقد أمضيت 11 شهراً من العمل الجاد.. 52 مباراة لعبناها وفزنا بالدوري والكأس، كنت أود في الفوز بالمزيد أيضاً".

وأضاف: "ولكن هذه هي كرة القدم لا شيء مضمون".

وواصل البرتغالي صاحب الـ76 عاما: "أود أن أشكر كل محترفي الكرة، الأطباء والإداريين، وأعضاء الإدارة".

وأضاف فيريرا: "أما اللاعبين فأنا أتمنى لهم مزيد من الانتصارات، وللجماهير، أحمل في قلبي الكثير من الدعم والمساندة التي لطالما قدموها لنا، خلال فترة 2015 والموسم الحالي، أتمنى الأفضل للزمالك".