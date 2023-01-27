الشرطة السويدية تلقي القبض على عدد من الأشخاص في حملة ضد عصابات العنف

ألقت الشرطة السويدية القبض على عدة أشخاص متورطين في أعمال عنف بين العصابات وذكرت السلطات أن هذا الإجراء "حال دون وقوع جريمة قتل".



وأعلن مكتب المدعي العام السويدي اليوم الجمعة أنه تم القبض على سبعة أشخاص خلال عملية واسعة للشرطة في سوندسفال (نحو 400 كيلومتر شمال العاصمة ستوكهولم) أمس الخميس. وتم مصادرة أسلحة وكميات كبيرة من المخدرات، كما عثر على عدد من الأجسام التي يشتبه في أنها عبوات ناسفة.



وذكرت ممثلة الادعاء العام كارين إيفريت أن التهم الموجهة للمشتبه بهم تتضمن الإعداد لارتكاب جريمة قتل، وجرائم خطيرة تتعلق بالأسلحة والمخدرات.



وأضافت أن عملية الشرطة حالت دون وقوع "عدة جرائم عنيفة خطيرة، من بينها جريمة قتل وعدد من الانفجارات".



وتعاني السويد من جرائم عصابات متفاقمة منذ عدة سنوات.



وعلى مدار الأسابيع الماضية، شهدت الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي موجة عنف مجددا حيث تم إطلاق الرصاص وتفجير العبوات الناسفة في مداخل عدد من المباني السكنية بصورة شبه يومية.



وهناك صراع بين عدد من العصابات من أجل السيطرة على سوق المخدرات في سوندسفال، بحسب تقارير إعلامية سويدية حديثة.