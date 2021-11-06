الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لوقف العدوان العدوان الإسرائيلي

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لوقف "العدوان" الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وحثت الوزارة في بيان لها، مجلس الأمن قبيل عقده اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية اليوم الجمعة، على "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا، وتوفير الحماية الدولية له".

وأكدت أن "انتهاكات إسرائيل بما تشمله من قتل واستيلاء على الأراضي واستيطان، وهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، واستهداف المقدسات، وإجراءات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية، تشكل مخاطر على ساحة الصراع، وعلى فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين وإحياء عملية السلام وأمن واستقرار المنطقة".

من جهته، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الجانب الفلسطيني "يكثف العمل الدبلوماسي لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته جراء التصعيد الإسرائيلي".

وذكر منصور للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أنه تم تجهيز مذكرة فلسطينية حول التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية تؤكد "ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته بضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

ويأتي اجتماع مجلس الأمن المغلق بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة العضو غير الدائم فيه، بعد استشهاد 10 فلسطينيين أمس الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية من بينهم 9 في عملية عسكرية تخللها اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين.

وهذه أكبر حصيلة يومية للتوتر الحاصل في الضفة الغربية منذ عدة أشهر في وقت ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 30 برصاص الجيش الإسرائيلي.