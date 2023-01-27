أسطورة يونايتد: آرسنال سيفوز بلقب البريميرليج هذا الموسم

يعتقد باتريس إيفرا، أسطورة نادي مانشستر يونايتد، أن نادي أرسنال قادر على للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ويتنافس الجانرز مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وقال إيفرا في تصريحات نقلتها صحيفة مترو: "ما زلنا نقول إن أرسنال أثبت نفسه ضد تشيلسي وضد توتنهام والآن ضد يونايتد ، لكن الجميع يواصل القول إنه لا يزال يتعين عليهم مواجهة مانشستر سيتي".

وأضاف إيفرا في حديثه: "إذا كنت لاعبا في أرسنال ، كنت سأغضب ، أراهن أنهم لا يستطيعون الانتظار للعب ضد سيتي. حتى لو تغلب سيتي عليهم في كلتا المباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز ، فلا يزال لديهم فرصة للفوز باللقب إذا كانوا أقوياء عقليًا".

وأوضح: "أنا لا أتفق مع روي كين وجاري نيفيل ، لا أعتقد أن مانشستر سيتي سيتي سيفوز بالدوري ، أعتقد أن أرسنال سيفوز. الطريقة التي يلعبون بها باستمرار ، لا أرى ذلك مع السيتي".

وأضاف: "أشعر أن جوارديولا لا يزال يبحث عن شيء ، هذا المزيج المثالي. عندما يكون لديك فريق مثل أرسنال ، يائسًا من الفوز بالدوري ، لا يمكنك إضاعة أي وقت".