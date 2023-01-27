السفارة العراقية في أوكرانيا تعلق أعمالها حتى إشعار آخر

علقت السفارة العراقية لدى أوكرانيا، اليوم الجمعة، تقديم الخدمات القنصلية في السفارة اعتباراً من يوم الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر؛ وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا.

وذكر بيان للسفارة -أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- "أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا وتطورات الحرب الأخيرة وتكثيف القصف على العاصمة الأوكرانية كييف، تعلن سفارة جمهورية العراق لدى أوكرانيا عن تعليق تقديم الخدمات القنصلية في السفارة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 30 من يناير الحالي وحتى إشعار آخر".

وأهابت السفارة، بجميع المواطنين العراقيين المقيمين والدارسين في المعاهد والجامعات الاوكرانية بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة من قبل السلطات الأوكرانية المعنية والابتعاد عن الأماكن الخطرة في ظل الأوضاع الراهنة.