تركيا تستدعي سفير الدنمارك على خلفية السماح باحتجاج

قالت مصادر بالخارجية التركية إن الوزارة استدعت السفير الدنماركي، اليوم الجمعة، بسبب تصريح سلطات بلاده بمظاهرة في كوبنهاجن مقرر خروجها اليوم.



وقال مصدر من الوزارة إن أنقرة أدانت بشدة "العمل الاستفزازي الذي يشكل جريمة كراهية" والذي تضمن "اعتداء" على المصحف. وقالت المصادر إن الوزارة طلبت التراجع عن الإذن بالتظاهر، بحسب وكالة رويترز.



كانت مظاهرة تخللها حرق نسخة من المصحف الأسبوع الماضي بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم نظمها سياسي دنماركي سويدي مناهض للهجرة ينتمي لتيار اليمين المتطرف قد اجتذبت إدانة شديدة من أنقرة.