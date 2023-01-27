رئيس شؤون البيئة يلتقي سفير مصر في اليونان لبحث مخرجات اجتماع خطة عمل البحر المتوسط 2030

التقى الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والوفد المصري المرافق له، بالسفير عمر عامر، سفير مصر باليونان وأعضاء السفارة بمقر السفارة المصرية، وذلك على هامش مشاركة وزارة البيئة في الإجتماع الأول للجنة التسيير المعنية بخطة عمل البحر المتوسط النموذجي بحلول 2030 بدعوة من خطة عمل البحر المتوسط الذراع التنفيذية لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط.

وعُقد الاجتماع بمدينة أثينا باليونان، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء في اتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث كفرنسا وإيطاليا والمغرب واليونان، وكذلك عدد من المنظمات الدولية كالاتحاد من أجل المتوسط واللجنة الدولية للمصايد والمركز الاقليمي للمنطقة المتمتعة بحماية خاصة، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس ووفد دبلوماسي من السفارة المصرية في اليونان.

تناول اللقاء أهم مخرجات الاجتماع الخاص بخطة عمل البحر المتوسط بحر نموذجي بحلول 2030، كما تناولت المناقشات النجاح الكبير الذي حققته مصر باستضافتها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية cop 27، وأهمية الاستمرار في دعم قضية التغيرات المناخية للحفاظ على المكتسبات التي حققتها مصر.

وأكد الدكتور علي أبو سنة، عمق العلاقات المصرية اليونانية والدور الهام الذى تقوم به السفارة المصرية في تقديم العون للمصريين المتواجدين على الأراضى اليونانية، بالإضافة إلى دورها الهام هي والجالية المصرية في الحفاظ على متانة تلك العلاقات.

وأعرب السفير عمر عامر سفير مصر فى اليونان، عن سعادته بنجاح مصر في استضافة مؤتمر التغيرات المناخية COP27، وما بذلته من مجهودات كبيرة للإعداد لهذا المؤتمر وخروجه بشكل اللائق بمكانة مصر.

جدير بالذكر أن اجتماع لجنة التسيير المعنية بخطة عمل البحر المتوسط النموذجي بحلول عام 2030 تناول طرح المبادرة المعنية بالحفاظ على البحر المتوسط من خلال الإدارة المتكاملة لسواحل المتوسط والحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من التلوث بالقمامة البحرية.

وطرح الاجتماع آلية تمويلية جديدة لتنفيذ تلك المبادرة وفقا لمدى تطابق المشروعات المزمع تمويلها مع تحقيق تلك الأهداف البيئية.