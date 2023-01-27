ارتفاع أرباح شركة فيزا في الربع الأول

تواصل شركة "فيزا" الأمريكية للخدمات المالية تحقيق أرباح قوية على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف من حدوث ركود.

وقالت الشركة يوم الخميس بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية إن صافي الإيرادات في الربع الأول المنتهي في نهاية ديسمبر الماضي ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 9ر7 مليار دولار. كما قفز صافي الأرباح بنسبة 6% إلى 2ر4 مليار دولار.

وفاقت نتائج الأعمال الفصلية لشركة "فيزا" تقديرات المحللين. وارتفع السهم في البداية بنحو 5ر1% في فترة ما بعد ساعات التداول.

وعلى وجه الخصوص، سجلت الأعمال الدولية لـ"فيزا" نموا قويا مع تعافي السياحة والسفر الدولي من جائحة فيروس كورونا، نظرا لأن حجوزات الفنادق والطيران غالبا ما يتم دفع ثمنها عن طريق بطاقة الائتمان.

وقال ألفريد كيلي، رئيس شركة "فيزا"، الذي من المقرر أن يحل محله رايان ماكينيرني في منصب الرئيس التنفيذي في أول شباط/فبراير وسيتولى كيلي دور الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة:"في الربع الأول من العام المالي 2023، نمت صافي الإيرادات لفيزا بنسبة 12% على أساس سنوي في الوقت الذي شهدنا فيه استقرارا في حجم المدفوعات ونموا في المعاملات التي تمت معالجتها وتعافيا مستمرا للسفر عبر الحدود".

وتابع كيلي: "ما زلت أرى مستقبلا مشرقا لشركة فيزا وأعتقد أن لدينا الإستراتيجية الصحيحة للاستثمار والاستفادة من الفرص المستقبلية عبر مدفوعات المستهلكين والتدفقات الجديدة وخدمات القيمة المضافة".

وقالت شركة "ماستركارد" المنافسة لها، والتي قدمت عائداتها الفصلية في وقت سابق يوم الخميس، إن صافي أرباحها بلغ 5ر2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر، بزيادة 6% عن العام السابق. وارتفعت الإيرادات بنسبة 12% إلى 8ر5 مليار دولار. ومع ذلك، فإن توقعات النمو لهذا الربع خيبت آمال المستثمرين.