وصول أول دفعة من الجنود الأوكرانيين إلى ألمانيا للتدرب على مركبات المشاة القتالية

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، وصول أول دفعة من الجنود الأوكرانيين إلى ألمانيا للتدريب على مركبات المشاة القتالية من طراز "ماردير"، والتي وافقت برلين مؤخرا على ارسالها لأوكرانيا.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- بأن التدريب سيقام في مدينة مونستر وولاية سكسونيا السفلى، ومن المتوقع أن يكتمل التدريب بنهاية شهر مارس المقبل.

كانت ألمانيا قد أعلنت، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستزود أوكرانيا بـ 40 مركبة من طراز "ماردير" وبطارية دفاع جوي من طراز "باتريوت" المضادة للطائرات.

جدير بالذكر أن مركبة المشاة القتالية هي مركبة مدرعة مدججة بالسلاح تستخدم لتحريك الجنود حول ساحة المعركة، وعادة ما يتم نشرها مع دبابات القتال الرئيسية.

وفي سياق متصل، أفادت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، كريستين هوفمان، بأن برلين لا تفكر في خيار نقل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وقالت هوفمان -في إيجاز صحفي اليوم الجمعة وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "نحن لا نتحدث عن الطائرات المقاتلة - هذا هو الموقف الواضح للمستشار"، في إشارة إلى خطاب أولاف شولتز الأخير أمام البرلمان الألماني، ولم تنف أن مثل هذه المفاوضات جارية بين الحلفاء.

وأشارت أيضًا إلى كلمات المستشار وموقف برلين بأن "ألمانيا وحلف شمال الأطلسي ليسا طرفًا في الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا"، ذاكرة أن برلين تعتقد أن اللحظة التي تنتهي فيها الحرب ستتحدد في كييف، وليس من قبل الشركاء الأجانب.

وأكدت هوفمان أنه "إذا كانوا (الأوكرانيين) يعتقدون أنهم يريدون بدء مفاوضات وأن الحرب قد انتهت فلن يكون هذا قرارًا يجب أن نتخذه".

يذكر أن الجانب الأوكراني يرى أن الخطوة التالية للمساعدات الغربية لأوكرانيا يجب أن تكون الطائرات الحربية.