أبرز الأفلام المرشحة للأوسكار وأين يمكنك مشاهدتها؟

عما تدور أحداثه؟ - تناقش مجموعة من النساء في تجمع معزول لمتبعي كنيسة مينونايت ما إذا كان يجب عليهن المغادرة بشكل جماعي بعد أن تم تخدير العديد منهن واغتصابهن من قبل رجال تابعين للكنيسة.