وزير الخزانة البريطاني: خط السكك الحديدية إتش إس 2 سيمتد إلى وسط لندن

قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت إن خط السكك الحديدية الحكومي فائق السرعة سيمتد إلى وسط لندن، نافيا تقريرا أنه سينتهي في الضواحي لخفض النفقات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن هانت بعد إدلائه بخطاب في مقر وكالة بلومبرج الأوروبي في لندن: "لا أرى أي ظروف معقولة تؤدي إلى عدم وصول خدمات السكك الحديدية إلى محطة يوستن".

ولم تنف وزارة المواصلات في وقت سابق من اليوم تقريرا نشرته صحيفة "ذا صن" مفاده أنه قد يتم إلغاء محطة يوستن النهائية في لندن أو أن يتم إرجاء تشييدها حتى 2038 على أن تسير القطارات بدلا من ذلك من مركز جديد في محطة أولد أوك كومن غربي لندن