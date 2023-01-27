منظمة: القوات الجوية الروسية هي المسؤولة عن الهجوم الكيميائي على الدوما السورية عام 2018

حددت الهيئة الدولية المعنية بالرقابة على الأسلحة الكيميائية، أن القوات الجوية الروسية هي المسؤولة عن الهجوم الذي تم بأسلحة كيميائية على مدينة الدوما بمحافظة ريف دمشق في عام 2018.

وذكرت منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في لاهاي اليوم الجمعة، أن التحليل لقدر كبير من الأدلة يؤكد ذلك.

كان فريق من الخبراء قد تم تعيينهم خصيصا لذلك، قد أجرى تحقيقا في المزاعم، ونشر تقريره الآن.

وأفاد التقرير، أنه عشية يوم السابع من أبريل عام 2018، تم إلقاء حاويتين من غاز الكلور السام من مروحية واحدة على الأقل تابعة لوحدة قوات النمر الخاصة السورية على مبنيين سكنيين في الدوما القريبة من العاصمة دمشق.

وأسفر الهجوم عن مقتل 43 شخصا وإصابة العشرات.

وقال المدير العام للمنظمة السفير فيرناندو أرياس، إن "استخدام الأسلحة الكيميائية في الدوما، وفي أي مكان، أمر غير مقبول، وانتهاك للقانون الدولي".

وقال إن "العالم يعرف الآن الحقائق، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراء".

وتتعهد 193 دولة عضو في منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك سوريا، بعدم استخدام أسلحة كيميائية.

كان خبراء قد قاموا في عامي 2021 و2022، بفحص التربة وعينات دم، وتحدثوا مع شهود عيان وحللوا بيانات وصور للأقمار الصناعية، من بين أمور أخرى. كما تمت مراجعة الأدلة من قبل محققين وعدد من الخبراء المستقلين، وفقا للمنظمة.

ومنذ بداية الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وقعت العشرات من الهجمات بأسلحة كيميائية، بما في ذلك غازا السارين والخردل.