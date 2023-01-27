روسيا تطرد سفيرة لاتفيا

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أبلغت وزارة الخارجية الروسية، القائمة بالأعمال اللاتفية أتاتسيا روتكا، بطرد السفيرة ماريس ريكستينس احتجاجا على قرار ريجا تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية، اليوم الجمعة: "تم إبلاغ روتكا بأنه يجب أن تغادر سفيرة لاتفيا لدى موسكو، ماريس ريكستينس، روسيا في غضون أسبوعين".

وأكدت الوزارة، أن "النهج الاستفزازي للسلطات اللاتفية بخفضها مستوى العلاقات الدبلوماسية سيكون له عواقب".

وأضافت أن المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي تقع على عاتق قيادة دولة لاتفيا.

أعلن وزير خارجية لاتفيا إيدجارز ريجيفيتشس، الاثنين الماضي، أن بلاده تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداء من 24 فبراير.