الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء العنف بالضفة الغربية وتدعو لوقف التصعيد

أعربت الولايات المتحدة عن بالغ قلقها العميق إزاء دوامة العنف في الضفة الغربية، وأسفها لسقوط ضحايا أبرياء في صفوف المدنيين.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن واشنطن تدرك تماما التحديات الأمنية الحقيقية التي تواجه إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتدين الجماعات الإرهابية التي تخطط وتنفذ هجمات ضد المدنيين.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها على الحاجة الملحة لجميع الأطراف إلى وقف التصعيد ومنع سقوط المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين والعمل معًا لتحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وأشارت إلى مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل في جنين، من بينهم مسلحون ومدني واحد على الأقل، وأصيب أكثر من عشرين آخرين خلال عملية شنتها القوات الإسرائيلية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.

واختتمت بيانها بالقول إن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون على حد سواء العيش بأمن وأمان.