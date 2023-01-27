رئيس نقل النواب: عهد جديد من العلاقات بين مصر والهند بعد زيارة السيسي الناجحة لنيودلهي

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية الهندية سوف تشهد عهدا جديدا من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية وغيرها، وذلك بعد البيان المشترك الصادر بين مصر والهند خلال الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لنيودلهي.

وقال عابد - في بيان اليوم الجمعة - إن البيان المشترك المصري الهندي اشتمل على قضايا استراتيجية وسياسية مهمة للتعاون بين القاهرة ونيودلهي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذا البيان أبرز التقارب بين مصر والهند وعكس التوجه الحكيم لدى القيادة السياسية المصرية لتوطيد العلاقات مع دول الشرق في ظل انشغال الغرب بالحرب الدائرة في أوروبا وبأمنهم واستقرارهم.

واعتبر النائب علاء عابد أن اختيار الهند للرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف في احتفالات نيودلهي بـ "يوم الجمهورية" بمثابة رغبة حقيقية من نيودلهي لاستعادة الروابط التاريخية مع القاهرة وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية والاستفادة من قوة مصر وتأثيرها في محيطها العربي الإفريقي، فضلا عن الحاجة الملحة لإعادة تفعيل حركة "عدم الانحياز" لمجابهة الاستقطابات الدولية الراهنة ولحاجة العالم إلى السلام، معرباً عن سعادته الغامرة بالاهتمام العالمي الكبير من مختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية بزيارة الرئيس السيسي للهند وتأكيدها بأنها من أفضل وأنجح الزيارات التي تمت خلال الفترات الأخيرة، حيث تنم عن وعي القيادة المصرية التي أخذت الاتجاه الصحيح وتوجهت نحو دولة من أكبر اقتصادات العالم.

وأشار إلى أهمية الاقتصاد الهندي الواعد بالنسبة لمصر.. موضحا أن الهند هي ثاني دولة من حيث عدد السكان في العالم وهو ما يمثل فرصة لمصر لفتح أسواق جديدة هناك بجانب جذب السياح الهنود لمصر، معتبرا أن تأمين هذا الاتجاه الشرقي من العالم والانفتاح على تلك القوى الاقتصادية وزيادة التصدير والتركيز على الميزان التجاري بيننا وبينهم سيعود على مصر بمكاسب اقتصادية كبيرة.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهمية المباحثات واللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي مع كبار المسئولين بالهند، وفي مقدمتهم رئيس جمهورية الهند ورئيس وزراء الهند، واللقاءات مع مجتمع الأعمال والاستثمار والشركات الهندية الكبرى.. مشيدا بحرص قيادات الهند على التعاون مع مصر في مختلف المجالات.