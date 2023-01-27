 رضا شحاته يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الإسماعيلي في الدوري - بوابة الشروق
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رضا شحاته يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 27 يناير 2023 - 4:17 م | آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2023 - 4:17 م

أعلن رضا شحاته، المدير الفني لنادي الداخلية، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي، قبل مباراة اليوم، المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

ويدخل الداخلية مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، بركات حجاج، محمد نجيب وعبد العزيز السيد.

خط الوسط: سيرجي إيريك، كريستوفر ومؤمن عاطف.

الهجوم: سمير فكري، عبد الله أوجفين وسمير رجب.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد مجدي، أحمد الأمور، أحمد داهش، آلان كيمبادي، محمود عزت، محمد خليفة نصير، هشام صبري، مصطفى فوزي وفانوم ألفريد.


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