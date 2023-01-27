التعليق الأول من نور الشربيني بعد تتويجها ببطولة الأبطال للإسكواش

أعربت البطلة المصرية نور الشربيني عن سعادتها الكبيرة بالتتويج ببطولة الأبطال للإسكواش (سيدات)، وهي أولى البطولات الكبرى في عام 2023.

وتوجت نور الشربيني، بلقب بطولة الأبطال للإسكواش، وذلك للمرة الرابعة في تاريخها بعدما تغلبت على نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، والمصنفة الأولى عالميًا في المباراة النهائية، التي شهدت انسحاب الأخيرة.

وقالت الشربيني في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين: "هناك الكثير من الأشخاص الذين أود أن أشكرهم، أولاً أود أن أشكر نوران جوهر على ما قدمته".

وأضافت المصنفة الثانية عالميًا: "لقد خضنا الكثير من المباريات معًا منذ وقت طويل، وأنا سعيدة لأننا ما زلنا نتواجه حتى الآن".

وتابعت: "أتمنى لنوران الشفاء العاجل وآمل أن تعود مرة أخرى بسرعة، وتتعافى بشكل جيد ونأمل أن نلعب نهائي آخر فى البطولة البلاتينية القادمة".

وأتمت الشربيني: "أريد فقط أن أشكر الجميع في مصر، والدي، وأخي، وخطيبي، وكل من يدعمني ويؤمن بي منذ عام ونصف، أود أيضًا أن أشكر مدربي الاسكواش على كل الدعم".

وفازت الشربيني في الشوط الأول من المباراة التي استغرقت ثلث ساعة فقط، بنتيجة 11-9، وعندما كانت تشير النتيجة لتقدم الأولى في الشوط الثاني بنتيجة 3-1، اضطرت نوران جوهر للانسحاب بسبب إصابة اليد، ليتم احتساب النتيجة لصالح لاعبة سبورتنج بنتيجة 3-0.

وتعد بطولة الأبطال للإسكواش "جي بي مورجان" أولى البطولات الكبرى في العام الجديد، ويبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار.

وبدأت الشربيني مشوارها في البطولة بالفوز على المصرية نادين شاهين (3-0) في دور الـ32، ثم فازت على الفرنسية ميليسا ألافيز بنفس النتيجة في ثمن النهائي، أما في ربع النهائي فقد فازت على أماندا صبحي بنتيجة (3-1)، وفي نصف النهائي تغلبت على المصرية هانيا الحمامي بنفس النتيجة.