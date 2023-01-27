 الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في البلدات المحاذية لقطاع غزة - بوابة الشروق
الجمعة 27 يناير 2023 7:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو السيناريو الأفضل لنادي الزمالك؟

النتـائـج تصويت

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في البلدات المحاذية لقطاع غزة


نشر في: الجمعة 27 يناير 2023 - 6:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2023 - 6:09 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في البلدات المحاذية لقطاع غزة.
وأضاف الجيش الإسرائيلي -في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/- أنه تم رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة وتم اعتراضهما.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك