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أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في البلدات المحاذية لقطاع غزة. وأضاف الجيش الإسرائيلي -في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/- أنه تم رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة وتم اعتراضهما.