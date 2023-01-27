أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في البلدات المحاذية لقطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي -في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/- أنه تم رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة وتم اعتراضهما.