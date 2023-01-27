* المركز يقدم خصم 25% على جميع الإصدارات و50% على كتب الأطفال

‎يشارك المركز القومي برئاسة الدكتورة كرمة سامي في معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ54 بمجموعة كبيرة من الإصدارات، ويقدم خلال المعرض قسمًا للكتب المخفضة والتي يبلغ سعرها أقل من 20 جنيها.

‎تضم القائمة المخفضة عددًا كبيرًا من الكتب نذكر منها: ”مكتبة الإسكندرية فك طلاسم اللغز"، "الأدب الفارسي القديم"، "ترجمات يحيي حقي"، "من سيطعم العالم"، الشعر الأفريقي المعاصر "، "ليلة السبت والقوة الغاشمة"، "رقصة الموت"،"ألف حياة وحياة"، "قرار رفيع" مختارات من الأدب القصصي الألماني العصر الوسيط"، "علامات على تاريخ المسرح التعبيري”، ”جدار الصبر”، ”تتمسكن حتى تتمكن”، ”بدايات ونهايات”، ”سن الأسد”، "الزوج والقطة"، "حوارات وقصص وقصائد"، "ثلاثة أعمال مسرحية"، "خاتمان من أجل سيدة"، "أطراف حديث في صقلية" "رحلة إلى مصر وسوريا وفلسطين، "قصائد مترو نيويورك"، "الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية”، ”هرقل مجنونا"، "العنف والنبؤة"، عوليس"، "أندريه جيد،

‎ "حركة الإصلاح في التراث "الاسلامي، "الإسلام والتجديد في مصر"،" انثربولوجيا الطعام والجسد“،”دساتير العالم -سويسرا”، "دساتير العالم -السويد"، دساتير العالم كوريا"، دساتير العالم -إسبانيا" ،"الديمقراطية الأمريكية"، "الأرض و التطور البشري"، "العلم الإغريقي"، "مادة الحياة "،"من سيطعم العالم"، "الموسيقى والغناء في الف ليلة وليلة" ،"عن الضيافة"، "أوبرا ماهوجني"، "القول التام في التعليم "،"عرب لا نراهم"، "العولمة ومناهضوها"، "مشروع السلام الدائم"، "العلم و البداهة

‎ ثورة الشك والأميرة المتغطرسة"، "القزم يطلق الكرة الصغيرة"، "مختارات من الشعر الفارسي"، "مختارات من الشعر اليوناني الحديث"، و"فن الشعر".

جدير بالذكر أن المركز يشارك بإصداراته بقاعة 2جناح b4، ويقدم خصم 25% على جميع الإصدارات و50% على كتب الأطفال.