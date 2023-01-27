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أطلق 41 نائبا من نواب "التغيير" و"المعارضة" نداءً اليوم الجمعة، أعلنوا فيه رفضهم المساس بصلاحيات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وطالب النواب بمحاسبة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، بسبب ما قام به من مخالفات.

وعقد 41 نائبا من "قوى التغيير" و"المعارضة" اجتماعا موسعا في المجلس النيابي اليوم، "ناقشوا خلاله آخر المستجدات القضائية، وأصدروا بيانا بعنوان "نداء 27 كانون الثاني 2023، موجه من المجلس النيابي"، ووقعوا عليه.

ووقع انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2000 وأسفر عن أكثر من 215 قتيلا و6500 جريح، إلى جانب أضرار مادية كبيرة.

وطالب النواب "بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية".

وأشاروا إلى أن "أي مأخذٍ على عمل المحقق العدلي أو أي قرار يتخذه إنما يقدّم أمام المجلس العدلي صاحب الصلاحية النهائية والحصرية في الفصل بالملف بكل مراحله وتحقيقاته".

يذكر أن القضاء اللبناني يشهد نزاعا بين المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وكان البيطار قد استأنف تحقيقاته في قضية الانفجار الاثنين الماضي وأصدر قرارات وادعاءات جديدة.

فيما رفض عويدات قرارات البيطار وأصدر قرارا قضى بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ.