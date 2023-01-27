بعد تصريح مثير للجدل أدلت به وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أكدت الحكومة الاتحادية أن ألمانيا ليست طرفا في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة كريستيان هوفمان، اليوم الجمعة، في برلين، إن "حلف شمال الأطلسي (ناتو) وألمانيا ليسا طرفا في الحرب مع روسيا التي قامت بعدوان على أوكرانيا، ونحن ندعم أوكرانيا، لكننا لسنا طرفا في الحرب".

كانت بيربوك دعت يوم الثلاثاء الماضي أمام مجلس أوروبا في ستراسبورج إلى تماسك الحلفاء الغربيين بكلمات تقول: "نحن نخوض حربا ضد روسيا وليس ضد بعضنا البعض".

وهاجمت وسائل الإعلام الروسية الحكومية هذا البيان واعتبرته مقولة رئيسية للدعاية الحربية – كدليل على أن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى هي أطراف نزاع مباشر في أوكرانيا وتقاتل ضد روسيا.

من جهته، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، بأن المناقشة الأطول التي تم خلالها الإدلاء بهذا البيان، كان الهدف منها هو التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي متحدون ضد الحرب الروسية الأوكرانية.

وواصل المتحدث القول: "الدعاية الروسية تكرر بشكل دائم تصريحات وعبارات ومواقف الحكومة الاتحادية وشركائها وتحورها بما يخدم هدفها. في رأيي ليس من المعقول الخوض في هذا الأمر هنا الآن".

وأضاف أنه وفقا للقانون الدولي، فإن ألمانيا ليست طرفا في النزاع.

وقال المتحدث: "في هذا السياق يجب فهم وزيرة الخارجية".

واعتمدت السفارة الألمانية في موسكو أيضا على هذا الموقف، حيث قالت: "إن دعم أوكرانيا بالمواد الضرورية لممارسة حقها الفردي في الدفاع عن النفس ضد الحرب العدوانية الروسية غير القانونية، وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، لا يجعل ألمانيا طرفا في النزاع".