قومي المرأة يبحث تحسين نسبة عمل النساء العاملات في قطاع السياحة

عقد فريق عمل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة اجتماعا مع الدكتور ماجد نجم مستشار وزير التعليم العالي ، والدكتورة نشوي طلعت مستشارة وزير السياحة والآثار للتنمية السياحية.

وقالت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس ، في تصريح لها اليوم ، إن الاجتماع ناقش النشاط الخاص بتدريب طلاب وطالبات كليات السياحة والفنادق الخاصة ببعض الجامعات المصرية وذلك لتعزيز قدراتهم وتأهيلهم للعمل داخل القطاع السياحي.

وأضافت أن التدريب يستهدف كذلك تحفيز وتحسين نسبة عمل النساء العاملات في هذا المجال مع مراعاة رفع وعي الشباب بأهمية تحقيق مبادئ المساواة بين الجنسين داخل القطاع بما يساهم في تحفيز البيئة الداعمة لاستقبال واستمرار العاملات في هذا المجال.

وأوضحت أن تلك الإجراءات تساهم في جعل القطاع جاذب ويوفر الدعائم المختلفة التي تساهم في استمرارية عمل المرأة داخله بما يحسن المؤشرات القومية لزيادة نسبة النساء في قوة العمل.

حضر الاجتماع صفاء حبيب مدير عام إدارة المراسم وتنظيم المؤتمرات ومدير المشروع وشيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والإستراتيجية بالمجلس وشيرويت إبراهيم ممثل من إدارة التعاون الدولي بالمجلس و فيروز نجا منسق المشروع.

تجدر الإشارة إلي أن مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" وينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية - التعاون الأسباني في مصر ويهدف إلى تهيئة بيئة عمل أمنة داعمة للفتيات في مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.