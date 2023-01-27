رئيس النواب الأردني يؤكد لنظيره الجزائري قوة العلاقات بين البلدين

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، قوة العلاقات الثنائية بين الأردن والجزائر.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري ابراهيم بوغالي اليوم الجمعة، في العاصمة الجزائر، رئيس مجلس النواب الأردني، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك بين برلمانيّ كلا البلدين الشقيقين.

وقال الصفدي - خلال اللقاء- "إننا نفخر بمستوى العلاقات المتينة بين البلدين والتي توجت بقمة جمعت الملك عبد الله الثاني، بالرئيس عبد المجيد تبون الشهر الماضي في العاصمة الجزائر".

وشدد على أهمية البناء على ما جاء في مخرجات القمة، وأن من واجب البرلمانيين تذليل أية عقبات تشريعية أمام مشاريع التعاون المشتركة بين البلدين، وأن تعمل حكومتا البلدين على تنفيذ المخرجات بأسرع وقت.

ومن جهته، أكد بوغالي دعم بلاده للوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مشيراً إلى أن ما جاء في لقاء قمة الرئيس تبون والملك عبد الله الثاني يدلل على مكانة ومركزية القضية الفلسطينية لدى كلا البلدين، وهو ما يبعث فينا على الأمل في إعادة البوصلة للقضية وصدارتها لأجندة القرار العربي، بما يُمكن الأشقاء الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة المستقلة.

ووجه الصفدي الدعوة لرئيس البرلمان الجزائري لزيارة الأردن والعمل على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين.

وشددا الجانبان على أهمية التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والتعليم والطاقة وزيادة آفاق التعاون الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.