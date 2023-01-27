إسرائيل تشن غارات على غزة وسط إطلاق قذائف صاروخية من القطاع

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شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الجمعة، ثلاث غارات على الأقل على قطاع غزة ، الذي رد مسلحون فيه بإطلاق قذائف صاروخية، وذلك على إثر مقتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدد من الصواريخ ثلاثة مواقع لجماعات مسلحة في وسط وشمال قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الغارات أدت إلى سماع أصوات دوي انفجارات ضخمة وأضرار مادية دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في إحدى الغارات موقعا تحت الأرض يتبع لحركة حماس مخصص لإنتاج الصواريخ وسط قطاع غزة، محملا الحركة "مسؤولية كل ما يحدث من غزة".

فيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الحربي "المعادي" في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض- جو و بالمضادات الأرضية.

وخلال الغارات ذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية من قطاع غزة اعترضتها القبة الحديدية فيما سقطت قذيفتين في منطقة مفتوحة.

وعند منتصف الليلة الماضية أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن ذلك.

وجاء هذا التطور بعد مقتل 10 فلسطينيين أمس الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية من بينهم 9 في عملية عسكرية تخللها اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين.

وهذه أكبر حصيلة يومية للتوتر الحاصل في الضفة الغربية منذ عدة أشهر في وقت ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 30 برصاص الجيش الإسرائيلي