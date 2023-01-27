شركة هاسبرو الأمريكية للألعاب تعتزم إلغاء ألف وظيفة لخفض التكاليف

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أعلنت شركة هاسبرو الأمريكية للألعاب، يوم الخميس، أنها ستلغي ما يصل إلى ألف وظيفة في مسعى لتوفير ما يصل إلى 300 مليون دولار سنويا بحلول عام 2025.

ويشكل فقدان الوظائف حوالي 15% من إجمالي الأيدي العاملة عالميا للشركة.

وقال كريس كوكس الرئيس التنفيذي لشركة هاسبرو: "نحن نركز على تنفيذ تغييرات تحويلية تهدف إلى خفض التكاليف بشكل كبير وزيادة معدلاتنا للنمو والربحية".

وكجزء من التغييرات التنظيمية والتجارية، فإن إريك نيمان، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات، سيترك الشركة.

وجاء في بيان لهاسبرو إنه في هذا الوقت، سترفع أعمال المنتجات الاستهلاكية تقاريرها مباشرة إلى الرئيس التنفيذي.

وفي الوقت ذاته، أعلنت هاسبرو عن إيرادات أولية للربع الرابع من عام 2022 بنحو 68ر1 مليار دولار، بانخفاض 17% على أساس سنوي.

وتتوقع الشركة أرباحا ربع سنوية معدلة للسهم من 29ر1 دولار إلى 31ر1 دولار ، باستبعاد تأثير الرسوم.