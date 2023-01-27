المجلس العسكري في ميانمار يتعهد بإجراء انتخابات متعددة الأحزاب في شهر أغسطس المقبل

تعهد المجلس العسكري في ميانمار بإجراء انتخابات متعددة الأحزاب خلال شهر أغسطس المقبل، معلنًا عن متطلبات صارمة للأحزاب لخوض الانتخابات، بما في ذلك شرط الزيادة الكبيرة في عضويتها.

وقال المجلس العسكري -في بيان أوردته قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الجمعة- إنه يجب على الأحزاب التي تنوي التنافس على المستوى الوطني أن يكون لديها ما لا يقل عن 100 ألف عضو، ما يمثل ارتفاعًا عما كان سابقًا وهو 1000 عضو، كذلك أن تلتزم بالترشح في الانتخابات خلال الـ60 يومًا المقبلة أو يتم إلغاء تسجيلها كحزب.

ولفتت القناة الإخبارية إلى أن الخطوة قد تهمش معارضي الجيش وتعزز قبضته على السياسة.

كان كبار الجنرالات قد قادوا انقلابًا عسكريًا خلال شهر فبراير عام 2021 بعد خمسة أعوام من اقتسام السلطة في ظل النظام السياسي شبه المدني.