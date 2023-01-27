أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على صعوبة مواجهة جيرونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويلتقى برشلونة مع جيرونا، مساء يوم غداً السبت، على إستاد مونتيليفي، لحساب مواجهات الجولة 19 من الليجا.

وقال تشافي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي:"أعتقد أن جيرونا فريق شجاع يقوم بأشياء مختلفة هذا الموسم، إنه فريق يشبهنا إلى حد كبير".

وتابع:"أحببت ميشيل كلاعب ومدرب، فهو يقدم مستويات مميزة للغاية، ستكون مباراة صعبة تنتظرنا غداً".

أضاف:"نحن في وضع جيد للغاية، مقارنة بالعام الماضي، لقد تحسننا ونحن الىن في صدارة الدوري، وتأهلنا إلى نصف نهائي الكأس، وفزنا بكأس السوبر". كشف:"لا أفكر بالإحتفاظ بنفس التشكيلة غدًا هنالك تغييرات جديدة خصوصًا أن لدينا مباراة أخرى بنفس الأسبوع ، غدا سنقوم بالتأكيد بإجراء تغييرات، ليس لدي 11 لاعب ثابت، هناك غيابات وبعض العناصر مههدة بالإيقاف، كما أن جميع اللاعبين مهمين، ويجب أن يكون الجميع مستعد للمشاركة".

وواصل:"لدينا لاعبون ذوو جودة عالية، ولدينا مشاكل في اختيار التشكيلة لكن هذا شيء إيجابي ، شتيغن من بين أفضل ثلاثة حراس في العالم، إن لم يكن الأفضل، بالنسبة لنا هو دائماً الأفضل".

وأكد:"علينا أن نكون إيجابين، نحن نتحسن في الجانب الدفاعي، ونسيطر على الكرة، وعلينا إنهاء الهجمات بشكل أفضل، وأعتقد أننا نحن نمر بلحظات جيدة".

وأكمل:"مع ديمبيلي، لدينا برنامج مناسب في النادي للوقاية من الإصابات، إنه يشعر بالسعادة ومحبوب للغاية هنا، أحاول منحه الكثير من الثقة، ويعيد الجميل إلى بإنتاجه الممتاز، أنا سعيد جداً بالعمل معه". زاد:"الأرقام الأساسية لبيدري غير عادية، الإمكانيات التي يمتلكها للمستقبل هامة، وفي الوقت الحالي، إنه مذهل، كما أن لدينا جيل جيد جداً من اللاعبين الشباب القادمين، علينا أن ندعمهم ونشجعهم".

وأتم:"أنا سعيد بالفريق، ولست بحاجة إلى المزيد من الصفقات الجديدة".