العراق وفرنسا يوقعان على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا.

وذكر بيان للحكومة العراقية، اليوم الجمعة، أن السوداني وماكرون اجتمعا الليلة الماضية في قصر الإليزيه في باريس، وشهد الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وملفات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.

وأوضح البيان، أنه جرى عقب الإجتماع مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا التي انطوت على محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتبادل الثقافي.

كما تشمل الاتفاقية محاور تتعلق بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم.