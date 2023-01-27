مخاوف من تصاعد العنف بعد غارة إسرائيلية دامية على مخيم جنين

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته دخلت لاعتقال نشطاء في الجهاد الإسلامي، كانوا يخططون لتنفيذ "هجمات كبيرة".

وخلال الليل، شنت إسرائيل غارات جوية في غزة، مستهدفة ما قالت إنه مصنع للصواريخ تحت الأرض تابع لحركة حماس، وذلك ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

التاريخ له أهمية في هذا الشأن. كنت قد زرت جنين عدة مرات خلال العام الماضي في ظل تصاعد الغارات العسكرية الإسرائيلية، ما أدى إلى اندلاع معارك ضارية بشكل متزايد مع جيل جديد من المسلحين الفلسطينيين.

كل من تتحدث إليه يروي تجاربه بمقارنات مع عمليات أبريل عام 2002، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

كانت إسرائيل قد شنت، في ذلك الوقت، توغلا واسع النطاق، يُعرف باسم معركة جنين، أسفر عن مقتل نحو 52 مسلحا ومدنيا فلسطينيا و23 جنديا إسرائيليا، في أعقاب حملة من التفجيرات الانتحارية الفلسطينية في إسرائيل، شارك فيها عدد من المهاجمين من المدينة.

ودُمّر جزء كبير من مخيم جنين في عام 2002، واحتل حجم الدمار، وقصص الفلسطينيين ومساعيهم لصد القوات، مساحة قي الذاكرة الجمعية هناك، وأصبح يشكل خلفية لما حدث منذ ذلك الحين.

وشنت إسرائيل، في الربيع الماضي، عملية "كسر الموجة"، وسط تصاعد الهجمات الفلسطينية بالأسلحة النارية والسكاكين التي استهدفت إسرائيليين، وهي عملية توصف بالأشد دموية منذ سنوات.

ونفذ بعض الهجمات فلسطينيون من مواطني إسرائيل، يدعمون تنظيم الدولة الإسلامية. لكن عددا منهم كانوا مسلحين فلسطينيين من جنين، بينهم رعد حازم، الذي قتل ثلاثة إسرائيليين بالرصاص في حانة في تل أبيب وقُتل في وقت لاحق على يد قوات الأمن.

وأعاد هذا تسليط الضوء على جنين مرة أخرى. وأصبحت الغارات الإسرائيلية للتفتيش والاعتقال وهدم المنازل في المدينة، ونابلس القريبة، تحدث كل ليلة تقريبا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عمليات لدرء المزيد من الهجمات، وإنه أطلق النار على مسلحين فلسطينيين استهدفوا قواته.

لكن عدد القتلى في أنحاء الضفة الغربية كان أكبر من ذلك بكثير. وعلى الرغم من أن المسلحين يشكلون نسبة كبيرة من أكثر من 150 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية المحتلة العام الماضي، فإن العديد من القتلى لم يكونوا من حاملي الأسلحة، وكانوا في بعض الأحيان ضمن مجموعات تقذف الحجارة أو القنابل الحارقة باتجاه سيارات الدفع الرباعي، وفي بعض الأحيان كانوا من المارة أو مدنيين آخرين.

كما سقط بعض القتلى خلال احتجاجات أو مواجهات ضد التوسع باتجاه بلداتهم وقراهم من قبل مستوطنين إسرائيليين ممَن أقاموا بؤرا استيطانية غير قانونية.

ودأبت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان على اتهام إسرائيل بالاستخدام المفرط للقوة، وهو اتهام تنفيه إسرائيل باستمرار.