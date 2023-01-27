الصحة العالمية: إحراز تقدم كبير في مواجهة الأمراض المدارية المهملة

قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم إحراز تقدم كبير نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق 2030 لمواجهة الأمراض المدارية المهملة، والتي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية عام 2021.

وقال الدكتور إبراهيما سوسي فال مدير إدارة أمراض المناطق المدارية المهملة بالمنظمة -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة الذي يوافق 30 يناير- إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى تدخلات علاجية لهذا النوع من الأمراض انخفض بمقدار 80 مليون شخص بين عامي 2020 و2021، كما تم التصديق على 8 دول على أنها تخلصت من مرض واحد من هذه الامراض في 2022.

وأضاف أن 47 دولة كانت قد تخلصت من مرض واحد على الأقل من أمراض المناطق المدارية المهملة حتى ديسمبر الماضي 2022، ونوه إلى عدد الأشخاص الذين احتاجوا إلى تدخلات ضد هذه الأمراض في عام 2021 كان أقل بنسبة 25% مقارنة بعام 2010، كما عولج اكثر من مليار شخص كل عام بين عامي 2016 و2019 من خلال تدخلات العلاج الجماعي.

وأوضح أن مركز كارتر أفاد خلال الأسبوع الجاري بأنه تم الابلاغ عن 13 حالة إصابة بشرية فقط بالمرض في جميع أنحاء العالم عام 2022 بانخفاض بنسبة 13% عن عام 2021، وأشار إلى أن هذا يعتبر أقل رقم تم تسجيله على الإطلاق.

يذكر أن أمراض المناطق المدارية المهملة مجموعة من 20 حالة موجودة بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية وتؤثر على أكثر من مليار شخص يعيشون في الغالب في المجتمعات الفقيرة وتنجم عن مجموعة متنوعة من مسببات الأمراض بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والفطريات والسموم وتتسبب في عواقب صحية واجتماعية واقتصادية مدمرة لجميع من يعانون منها.