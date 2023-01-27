ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، استضافت قاعة "الصالون الثقافي" ندوة بعنوان "المؤرخون الجدد" والتي أدارها الدكتور عماد أبو غازي، المؤرخ الكبير ووزير الثقافة الأسبق،

وجاء من ضمن الضيوف مجموعة من شباب الباحثين بالتاريخ من أصحاب التجارب الجديدة في الدراسةوالتوثيق، هم: أحمد ماتاريك، وحسام جاد، ومعاذ لافي، وسارة العزب، ونهال خلف الميري.

وتحدث أحمد ماتاريك، عن ضروة التثبت من صحة الروايات المتداولة، مهما كان تداولها على ألسنة شخصيات بارزة أو لها قدر في المشهد الثقافي، ودلل على ذلك من أعماله، والتي كانت قطعة بحثية عن شخصية "دولت فهمي" ذات الاسم البارز في الحركة السرية إبان ثورة 19، والتي ذكر في تناولها روايات لوجهات نظر مختلفة، تظهر مت خلالها استنتاجات قد تصل لنفي وجود الشخصية بالأساس.

وقال حسام جاد، الذي يعمل على مشروع تاريخي باسم "أرشيف شبرا" ويهدف لتوثيق للحي وأحداثه التاريخية التي مرت به، بأنه من الضروري أن يكون الباحث ملما ببعض العلوم الاجتماعية الأخرى، ويحاول أن يستفيد من مناهج مختلفة.

وعن تجربته فذكر أنه اعتمد بشكل كبير على أداة "التاريخ الشفاهي" من خلال الاستماع لشهادات من سكان الحي الذين عاصروا أحداث هامة بتاريخ الحي.

ويضيف بأنه خلال دراسة لتاريخ منطقة العتبة، استعان بالبحث في التطور العمراني زحفه من القاهرة التاريخية وصولا الأزبكية.

ومن جهة أخرى، قال معاذ اللافي، أن تخصصه الدقيق العمران المملوكي، وأشار بأن القاهرة بمفهومها الذي نراه حاليا هي مملوكية في غالبها وليست فاطمية فحسب.

وتابع بأن دراسته ركزت على تاريخ المهمشين والعوام، وذكر نموذج قاده لذلك، من قراءة له في عمل للمؤرخ إسماعيل الخشاب، والذي تعرض لقصة أحد المتطفلين الذي حاول أن ياكل على سماط الأمير، فمنعه الحرس من الاقتراب، ليقوم الرجل لبس القفطان على أنه أحد ضيوف الأمير، وبعد أن أكل بشراهة، صارح رجال الأمير بأنه أحد العوام وليس من صفوة القوم.

ويشير معاذ بأن التناول السابق لتلك القصة الطريفة، كان من جهة تمجيد في الأمير، بأنه لم يطرده أو يسجنه، ولم يهتم بجانب الرجل الذي من بين العامة، ومغامرته من أجل وجبة غداء.

يُذكر أن الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي تحت شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ... نفكر... نبدع"، وتُقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، يشارك فيها 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل الذي نتطلع إليه.