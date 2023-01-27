من جنون الحب إلى القتل، ومن الوفاء إلى الغدر، ومن السكينة والرحمة بين الزوجين إلى الطلاق والانكسار والجريمة.. صور مختلفة لا أول لها من آخر تعكس وحشية مستحدثة متفاقمة، وأمراضا اجتماعية منها الجديد والقديم، رصدها على مدار مشواره الصحفي الطويل الكاتب الصحفي ممدوح حسن، ويقدمها في كتابه الجديد "في بيتنا مجرم" الذي صدر عن دار المفكر العربي ليطرح في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي انطلق أمس الخميس.

يتساءل ممدوح حسن: لماذا كل هذه القسوة؟ إنها الجريمة التى تنتظرك أنت حتى وأنت فى بيتك سالما.. فياترى هل ستكون ضحية أم مجرما.

يغوص ممدوح حسن داخل عالم الجريمة الغامض بالأسرار والمفاجآت، فاختار 32 جريمة يعرضها في 495 صفحة، بعدما حقق فيها وتابع أحداثها منذ اللحظة الأولى حتى ما بعد المحاكمة.

فالتقى خلال ذلك الجناة للإجابة على الأسئلة الممنوعة، كما التقى مع أسرهم وأسر الضحايا، مستعينا أيضا بأوراق تحقيقات النيابة ومحاضر الشرطة ليقدم السردية الكاملة لكل جريمة، قارعا جرس إنذار: احذر في بيتنا مجرم!