الجزائر تدين بشدة مجزرة جنين وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل

أدانت الجزائر بشدة "المجزرة الدموية" التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ضد المسؤوليين عن هذه الجريمة النكراء وسلسلة الاعتداءات المتكررة والشنيعة بحق الشعب الفلسطيني.

وتقدمت الجزائر - في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الجمعة - بأخلص التعازي والمواساة للأشقاء الفلسطينيين قيادة وشعبًا على إثر هذه الجريمة النكراء، مجددة الجزائر دعمها الراسخ للقضية الفلسطينية العادلة وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي الذي طالما طالبت الجزائر بتوفير الحماية الدولية له من قبل مجلس الأمن الأممي ووضع حد لحالة "اللامبالاة الدولية" التي ساهمت إلى حد كبير في إمعان السلطة القائمة بالاحتلال في جرائمها وتحديها السافر لكافة القوانين والشرائع الدولية.

وأضاف البيان أن التصعيد العنيف من قبل الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين العزل يؤكد ضرورة مواصلة الجهود بشكل عاجل لإعادة توحيد الصف الفلسطيني بشكل فعال وتعزيز الصمود لضمان الحماية للشعب الفلسطيني وتكريس حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.