بطل العالم في الشطرنج الروسي كاربوف يزور القاهرة

ينظم البيت الروسي بالقاهرة بالتعاون مع جمعية الفيلم، احتفالية في استقبال اناطولي كاربوف أسطورة الشطرنج وبطل العالم لسنوات طويلة.

حيث يعرض الفيلم الروائي الطويل "بطل العالم" في السادسة مساء السبت القادم 28 يناير الجاري بقاعة الندوات بالمركز الثقافي الروسي بالدقي.

الفيلم إنتاج عام 2021 واخراج اليكسي سيديروف وبطولة إيفان يانكوفسكي وديانا بوجاريسكايا، ويتناول الأحداث الدرامية أثناء الصراع على لقب بطولة العالم في الشطرنج بين الروسي اناطولي كاربوف ومواطنه الروسي فيكتور كورتشيني المهاجر إلى الغرب لتتحول المباراة إلى صراع بين الشرق والغرب في ظل الحرب الباردة التي كانت بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الزمن.

ويعقب عرض الفيلم، لقاء مع يطل الشطرنج العالمي اناطولي كاربوف الذى حقق 160 بطولة على مستوى العالم، وتم اختياره عضوا في مجلس الدوما "البرلمان".

من جانبه، صرح محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم عن ترحيبه بمبادرة البيت الروسي؛ لتنظيم هذه الاحتفالية بالتعاون مع جمعية الفيلم في إطار علاقات الشراكه بين الجانبين.

وصرح مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بأن اللقاء مع كاربوف يوم السبت يأتي في إطار مهرجان للافلام الروائية الذي يبدأ السبت بالفيلم الروسي "بطل العالم" ويوم 30 يناير فيلم تريو إنتاج منغوليا 2022 واخراج باتومور دوردج و31 يناير فيلم نارتي إنتاج كازاخستان2022، والإخراج لثلاثة مخرجين جولنارا سرسينوفا وفختانجي خوبوتيا وديتو تسينتسادزي، والدعوة مفتوحة للجمهور.